На Херсонском направлении может появиться еще одна «Чернобаевка» 1 5.05.2022, 11:23

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Роковое для оккупантов место расположено к югу от Кривого Рога.

В Чернобаевке Вооруженные Силы Украины уже 18 раз уничтожили оккупантов. Украинские военные также успешно ликвидируют противников на Херсонском направлении. Там может появиться еще одна так называемая "Чернобаевка".

Об этом рассказал 24 канала корреспондент из Кривого Рога.

По его словам, украинские защитники на Юге Украины делают все, чтобы россияне не могли ни концентрировать живую силу, ни накапливать боекомплекты.

Корреспондент говорит, что военные ВСУ постоянно проводят аэроразведку и затем точными ударами ликвидируют боеприпасы и даже высшее командное руководство России.

"Есть большая вероятность, что на Херсонском направлении, к югу от Кривого Рога, может появиться еще одна "Чернобаевка", – сказал журналист.

Два случая уничтожения врага на Херсонском направлении:

На прошлой неделе была информация о том, что ВСУ обстреляли позицию россиян вблизи населенного пункта Большая Александровка. Там уничтожили большой запас боеприпасов и около 70 прибывших накануне офицеров.

"И уже через несколько дней снова примерно в том же районе наши армейские метко попали и также уничтожили состав боеприпасов и российских офицеров", – сообщил корреспондент.

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