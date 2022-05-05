Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет

Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет4
- 5.05.2022, 11:31
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В первые дни войны он участвовал в штурме Гостомельского аэропорта.
В Киевской области пограничники и военные ВСУ достали из Киевского водохранилища на сушу боевой вертолет оккупантов.
Об этом информируют в Госспецсвязи и пишет pravda.com.ua.
"В Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с побратимами из Вооруженных Сил Украины выловили "крокодила". Так рашисты называют один из своих боевых вертолетов.
Защитники Украины умело трансформировали его в подлодку и отправили за российским военным кораблем".
На днях подразделение ВСУ подвесило затонувший вертолет на буях, а пограничники подняли его на сушу.
В ГПСУ отметили, что "пограничники продолжают очищать Украину от рашистского мусора – как биологического происхождения, так и от металлолома".