Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет 4 5.05.2022, 11:31

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В первые дни войны он участвовал в штурме Гостомельского аэропорта.

В Киевской области пограничники и военные ВСУ достали из Киевского водохранилища на сушу боевой вертолет оккупантов.

Об этом информируют в Госспецсвязи и пишет pravda.com.ua.

"В Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с побратимами из Вооруженных Сил Украины выловили "крокодила". Так рашисты называют один из своих боевых вертолетов.

Защитники Украины умело трансформировали его в подлодку и отправили за российским военным кораблем".

На днях подразделение ВСУ подвесило затонувший вертолет на буях, а пограничники подняли его на сушу.

В ГПСУ отметили, что "пограничники продолжают очищать Украину от рашистского мусора – как биологического происхождения, так и от металлолома".

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