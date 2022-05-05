закрыть
5 мая 2022, четверг, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет

4
  • 5.05.2022, 11:31
  • 4,076
Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет

В первые дни войны он участвовал в штурме Гостомельского аэропорта. 

В Киевской области пограничники и военные ВСУ достали из Киевского водохранилища на сушу боевой вертолет оккупантов.

Об этом информируют в Госспецсвязи и пишет pravda.com.ua.

"В Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с побратимами из Вооруженных Сил Украины выловили "крокодила". Так рашисты называют один из своих боевых вертолетов.

Защитники Украины умело трансформировали его в подлодку и отправили за российским военным кораблем".

На днях подразделение ВСУ подвесило затонувший вертолет на буях, а пограничники подняли его на сушу. 

В ГПСУ отметили, что "пограничники продолжают очищать Украину от рашистского мусора – как биологического происхождения, так и от металлолома".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников