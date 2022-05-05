Виктора Бабарико отправили в ШИЗО

Виктора Бабарико отправили в ШИЗО10
- 5.05.2022, 11:35
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Экс-банкира и политзаключенного поместили в штрафной изолятор на 20 суток.
Сообщается, что администрация Новополоцкой колонии, где удерживают политзаключенного Виктора Бабарико, решила поместить экс-банкира и политзаключённого в ШИЗО на 20 суток.
Виктор Бабарико стоит в колонии на профучете как лицо «склонное к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям».
Напомним, экс-банкир, один из главных оппонентов Лукашенко на выборах в 2020 году, приговорен к 14 годам лишения свободы.