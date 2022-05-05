Виктора Бабарико отправили в ШИЗО 10 5.05.2022, 11:35

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Виктор Бабарико

Экс-банкира и политзаключенного поместили в штрафной изолятор на 20 суток.

Сообщается, что администрация Новополоцкой колонии, где удерживают политзаключенного Виктора Бабарико, решила поместить экс-банкира и политзаключённого в ШИЗО на 20 суток.

Виктор Бабарико стоит в колонии на профучете как лицо «склонное к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям».

Напомним, экс-банкир, один из главных оппонентов Лукашенко на выборах в 2020 году, приговорен к 14 годам лишения свободы.

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