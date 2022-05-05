«Путин стал основной проблемой для кремлевской мафии» 6 Андрей Пионтковский, «Новое время»

5.05.2022, 11:38

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Андрей Пионтковский

О главнейшем индикаторе поражения России.

Всю последнюю неделю продолжался процесс, который начался 24 апреля во время исторической встречи Зеленского c главой госдепа США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином. За которой последовала встреча в Рамштайне министров обороны 40 наиболее промышленных держав мира. Они, по сути, заключили военный союз в поддержку Украины. Запад, наконец, четко сформулировал свои цели. В ответ на вопрос — в чем цель войны, Остин ответил: «Цель войны для США — победа Украины. Восстановление ее территориальной целостности, и чтобы Россия в результате войны ослабла до такой степени, чтобы не смогла повторять подобные агрессии». То есть, Запад уже сформулировал программу не только победы Украины в войне, но и послевоенного устройства. Это — обычная практика после мировых войн, а по существу — это не российско-украинская война, это мировая война, которую безумный диктатор Путин объявил всему Западу и свободному миру. После мировой войны державы-победительницы формируют новый миропорядок. И вот Украина будет такой основной державой-победительницей в этом процессе.

В течение этих двух месяцев войны американцы колебались долгое время, осторожничали. Но, в конце концов, своим героическим сопротивлением Украина их как бы за шиворот вытянула на арену мировой политики, из которой они почти собрались уходить. После такой репутационной катастрофы, как Афганистан, диктаторы мира были уверены, что нужно нанести еще два удара — покорить Украину и Тайвань, и Запад с США будут полностью дискредитированы, и в мире воцарятся совершенно другие порядки.

Однако героическое сопротивление Украины изменило эту картину. Свободный мир перешел в атаку, и Запад преодолел свой страх перед ядерным шантажом, который Путин довольно эффективно для себя использовал в течение 15 лет. Он все время грозился использовать тактическое ядерное оружие в войне с НАТО, надеялся, что НАТО испугается и в ужасе отступит. Ему дали ответ. Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли позвонил генералу Валерию Герасимову и объяснил ему, мол, передайте своему боссу, что мы не отступим, не капитулируем, а наоборот, нанесем по вам ответный ядерный удар. Так что даже и не вздумайте прибегать к ядерному оружию. Еще более ясно выразилась заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Запад избавился от этого страха перед ядерным шантажом, и четко определил свою программу — победа над фашистской путинской Россией.

Если говорить о значащих событиях последних дней, то индикатором масштабнейшего политического поражения России явилась позиция Израиля. Который в ответ на антисемитские выпады Лаврова (сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова снова к ним прибегала) ужесточает свою позицию в отношении России. Снимает ограничения на передачу военных технологий и помощи Украине. Многие не обратили внимания, а Израиль участвовал во встрече в Рамштайне. Это очень важно. У Израиля есть такие технологии, которые американцы не могут предоставить.

В свою очередь, Китай, хоть и продолжает холодную войну с США, бросаться на помощь РФ не собирается. Он в первую очередь защищает свои китайские интересы. То, что происходит, его устраивает — ослабевающая, изолированная от Запада, от всех современных технологий, финансовых ресурсов, Россия стремительно становится его легкой добычей. Никто в Китае, ни один из 1,5 млрд китайцев, обученных по учебникам школьным, не забывает, какие громадные территории Сибири и Дальнего Востока являются исконными территориями Китая, отторгнутые от него царским правительством в 19 веке. И он ждет возвращения этих территорий, как любили говорить в Москве, в родную, но уже не русскую, а китайскую гавань.

Наблюдая все это, влиятельные люди в Кремле становятся опасными для Путина. Влиятельные вне Кремля для него не опасны. Те же самые военные. Давайте не строить иллюзий: они — не либералы, а такие же русские империалисты, не прочь бы и отхватить какой-то кусочек Украины. Но ведь даже до начала войны отставные генералы предупреждали Путина, что оккупация Украины — безумная авантюра. И все, что происходит, это подтверждает.

Сейчас Путин стал основной проблемой российской власти и той мафиозной группировки, которая стоит у власти. Он уничтожает страну, которая является для них источником кормления, они очень неплохо устроились. Думаю, они очень серьезно рассматривают сейчас вопрос о возможном отстранении Путина от власти. И каждый новый успех Украины на фронте (а эти успехи резко усилятся через две недели, когда в полном объеме подойдет самое современное в мире оружие), подталкивает их к этому решению. Это неизбежно.

Есть мнение, что они — еще хуже, чем Путин. Но тут не вопрос, — кто хороший или плохой. Вопрос в том, кто будет подписывать капитуляцию. Есть военная логика, и победа Украины неизбежна. Путин только мешает им в этом процессе. И не забывайте о целях войны, которые объявлены всем мировым сообществом — ослабить Россию так, чтобы она никогда не была способна вновь повторить эту агрессию. Поэтому после войны и Украина, и остальной мир не будут надеяться на хороших или плохих лидеров России. Создадут такие условия, чтобы никакие лидеры — ни хорошие, ни плохие, никогда не смогли совершить с территории РФ агрессию против соседних стран.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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