Во Франции арестовали виллу российского олигарха Михаила Фридмана 4 5.05.2022, 11:41

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Михаил Фридман

Он зарабатывал на недвижимости от €180 тысяч до €440 тысяч в месяц, сдавая ее в аренду.

В Сен-Тропе арестовали виллу Copab, которая, согласно расследованию «Схем» («Радио Свобода»), принадлежит семье основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Вилла была арестована в связи с санкциями Евросоюза.

Как выяснили журналисты, вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. Документы, подтверждающие это, есть в распоряжении «Схем».

Фридман зарабатывал на вилле от €180 тысяч до €440 тысяч в месяц, сдавая ее в аренду. На территории владения есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета.

Бизнесмен стал одним из первых россиян, попавших под санкции Евросоюза после начала войны. Это произошло 28 февраля, тогда же санкции были введены и в отношении других владельцев консорциума «Альфа-Групп» — Петра Авена, а также друзей президента России Владимира Путина Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина. В обосновании к введенным санкциям указано, что Фридман состоит в тесной связи с АП и содействовал оккупации Крыма в 2014 году.

17 марта Фридман сообщил, что ему заблокировали банковскую карту, а расходы могут ограничить суммой примерно в $3300 в месяц. Бизнесмен пожаловался Bloomberg на то, что теперь даже не может оплатить уборку своего лондонского особняка. «Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», — отметил миллиардер.

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