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«10 дней учебки — и уничтожил БТР»

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  • 5.05.2022, 11:41
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«10 дней учебки — и уничтожил БТР»

Рассказ добровольца из 79-й бригады ВСУ.

Воин из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр, ушедший добровольцем пошел защищать Украину, рассказал о своем боевом опыте.

Ответное видео с украинским защитником опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем youtube-канале.

Доброволец 79-й ОДШБр рассказал, что предыдущего опыта службы в армии не имел, но после после услышанного о зверствах россиян в Мариуполе, он решил добровольно пойти на защищать Украину. Ему понадобился месяц, чтобы оформить все необходимые процедуры в военкомате, и уже после 10 дней обучения Александр попал в зону боевых действий.

На его счету уже есть уничтоженный БТР российских оккупантов.

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