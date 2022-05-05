Белорус выиграл в казино $30 тысяч, спрятал их от дождя в авоську и потерял 6 5.05.2022, 11:46

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Что было дальше?

Это почти сказочная история о том, как можно в один миг потерять все, а потом неожиданно найти и сохранить веру в добро. Для реалистичности добавим некоторые детали из милицейской хроники, пишет onliner.by.

Случилось все в Орше — 55-летний местный житель часто захаживал в казино. Обычно такие походы заканчивались неудачно, но однажды мужчина выиграл большую сумму.

Все вместе: выигрыш, а также личные сбережения, накопленные за несколько лет, — потянули на $30 тысяч. Эти деньги белорус решил отвезти на хранение к матери. Чтобы деньги не намокли под дождем, оршанец спрятал их в авоську, а ее — под мышку. Когда мужчина выходил из маршрутки, сумка выпала — и никто этого не заметил.

Белорусу повезло, что авоську с деньгами нашла честная пенсионерка. 61-летняя женщина шла на работу в церковную лавку и обратила внимание на неприметную сумку, которая валялась на остановке. Обнаружив деньги, пенсионерка поспешила отнести их в милицию.

«В тот же день для пересчета суммы сотрудники милиции обратились в банк. Как оказалось, в сумке находилось более $14 тыс. и еще более $15 тыс. в эквиваленте в разных валютах. Средства оставили в банке», — рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Спустя неделю в милицию обратился и сам растерянный мужчина. Он рассказал, что потерял сумку в городе, но писать заявление не спешил: стыдился произошедшего. Житель Орши в подробностях рассказал все детали: какой была авоська и какие банкноты в ней лежали. В милиции обещают, что в ближайшее время вернут все деньги владельцу.

Напоминаем, что, если вы нашли кошелек или сумку с ценностями, обязаны сообщить об этом владельцу или же собственнику помещения/транспорта, где обнаружили эту вещь. Если этого сделать не получилось, надо идти с находкой в милицию. В противном случае вас могут привлечь к административной ответственности по ст. 10.6 КоАП, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности — по ст. 215 УК, если присвоено имущество в особо крупном размере.

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