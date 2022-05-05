Стали известные новые данные о потерях России в войне с Украиной 5.05.2022, 11:48

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Одних только танков врага уничтожено почти 1100.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. При этом уничтожено 1092 танков и более 2650 бронемашин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:

личного состава 24700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1092 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,

артиллерийских систем - 499 (+8) ед,

РСЗО-169 (+6) де,

средства ПВО - 83 (+2) ед,

самолетов-196 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,

корабли / катера - 10 (+0) ЕД,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 312 (+9).

специальная техника - 38 (+0).

крылатые ракеты - 89 (+2).

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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