Стали известные новые данные о потерях России в войне с Украиной
- 5.05.2022, 11:48
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Одних только танков врага уничтожено почти 1100.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. При этом уничтожено 1092 танков и более 2650 бронемашин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:
личного состава 24700 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1092 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,
артиллерийских систем - 499 (+8) ед,
РСЗО-169 (+6) де,
средства ПВО - 83 (+2) ед,
самолетов-196 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
корабли / катера - 10 (+0) ЕД,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 312 (+9).
специальная техника - 38 (+0).
крылатые ракеты - 89 (+2).
"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.