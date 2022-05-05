Белорусские банки массово вводят новшества по валюте и снятию наличных 2 5.05.2022, 11:50

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Что изменяется для клиентов?

Многие банки за последние дни ввели очередные новшества. Они касаются в том числе валютных переводов и снятия наличных с карточек иностранных банков.

К примеру, по картам Visa от «Белагропромбанк» недоступна оплата в валюте, а «РРБ-Банк» отменил лимиты на снятие наличных долларов и евро. «Альфа-Банк» ранее предупредил об отключении Visa и Mastercard с 5 мая, пишет zerkalo.io.

«Белагропромбанк» сообщает о приостановлении денежных переводов в долларах и евро через международную систему «Золотая Корона». Этот же банк предупреждает, что сейчас не получится добавить его карточки Visa в российских рублях в кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay.

«Белагропромбанк» также сообщает, что по картам Visa по техническим причинам недоступны расходные операции в валюте. Клиенты могут расплатиться только в российских и белорусских рублях.

Ранее «Белагропромбанк» с 26 апреля ввел ограничения на пополнение некоторых рублевых карточек Visa и Mastercard. Лимит — 500 рублей в расчете на одну карточку в неделю. С этого числа банк также ограничил 500 рублями в неделю снятие в своих банкоматах наличных с карт иностранных банков Mastercard и UnionPay International.

Тем временем 4 мая «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщил о проблемах по операциям через торговые терминалы, которые установил «Белагропромбанк» (в устройствах других банков оплата проходит).

«РРБ-Банк» с 29 апреля отменил лимиты на снятие наличных с расчетных счетов физлиц в долларах и евро. Ранее ограничение было на уровне 100 долларов либо 100 евро в сутки.

«Банк Дабрабыт» предупредил клиентов-физлиц о приостановке выпуска и перевыпуска с новым сроком действия карточек к счетам в иностранной валюте.

«БНБ-Банк» 4 мая рассказал сразу про несколько введенных ограничений. К примеру, с 18 апреля все операции по карточкам платежной системы МИР иностранных банков возможны только в белорусских рублях. «С 13 апреля во всей инфраструктуре БНБ-Банка (банкоматы, терминалы в кассах, пункты обмена валют) временно приостановлена возможность снятия наличных с карточек Visa и Mastercard иностранных банков», — также сообщает «БНБ-Банк».

«Альфа-Банк» предупредил об отключении Visa и Mastercard с 5 мая. Читатели уже сообщают о проблемах при расчетах и снятии налички

С 5 мая прекратил работать сервис «Приорбанка» для бесконтактной оплаты Prior Pay. С этого числа он недоступен для расчетов, а также для скачивания в магазине приложений Google Play. Банк советует воспользоваться альтернативой — сервисами Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Mi Smart Band NFC.

«Приорбанк» с 29 апреля также перестал поддерживать сервис переводов белорусских рублей с платежных карточек иностранных банков на свои карточки Visa и Mastercard. «Переводы в иностранной валюте осуществляются в обычном режиме», — уточняют в банке.

«Паритетбанк» с 29 апреля ввел ограничение на снятие наличных в своих банкоматах по карточкам иностранных банков. Лимит — 200 рублей в сутки и 1000 рублей в месяц на одну карту.

Также в «Паритетбанке» с 29 апреля появился лимит на пополнение Р2Р переводов. Он составляет 1000 рублей в сутки на одну карточку, а в месяц — до 2 500 рублей.

«Банк Решение» с 29 апреля увеличил до 5% комиссию за выдачу в своих банкоматах наличных по карточкам иностранных банков. Этот банк с 10 мая также пересмотрит комиссию за некоторые услуги для компаний и ИП.

«Банк ВТБ (Беларусь)» продлил срок действия некоторых карточек, по которым он истек в феврале этого года и позже. Но есть несколько условий, которые нужно выполнить, чтобы воспользоваться такой возможностью. К примеру, по счету, к которому привязана карта, последние полгода должно было осуществляться движение средств, то есть зачисления денег или расчет за товары и услуги. Но по такому «пластику» есть ограничения. Так, временно недоступна онлайн-оплата. Продление срока действия не касается виртуальных карт.

«По карточкам с продленным сроком действия доступны операции на территории Беларуси в привычном формате — в магазинах и банкоматах (с учетом действующих условий), — сообщает „Банк ВТБ (Беларусь)“. — При этом остается доступным сервис по перевыпуску карточки в случае ее утери, повреждения или физического износа».

«Франсабанк» теперь официально присоединился к «Альфа-Банку», последний стал правопреемником всех прав и обязанностей, об этом сообщил Нацбанк.

«МТБанк» с 1 мая отменил повышенный процент по мани-бэк, который начисляли при оплате карточкой PayOkay за товары или услуги на mtb.tickets.by.

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