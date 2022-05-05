Пентагон: Войска РФ не добились на Донбассе и юге желаемого прогресса и везде встречали сопротивление 5.05.2022, 11:52

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Россияне до сих пор не преодолели проблемы сплоченности подразделений.

Российские войска не добились на Донбассе и юге Украины желаемого прогресса и на каждом шагу встречали жесткое украинское сопротивление, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет interfax.com.ua.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что россияне не добились того прогресса на Донбассе и на юге, которого, как мы полагаем, они хотели добиться. Мы считаем, что они отстают от графика; мы считаем, процесс идет медленно. И на каждом шагу они встречали жесткое украинское сопротивление. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы это сопротивление оставалось как можно более жестким", - сказал Кирби на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он отметил, что, по мнению Пентагона, для этого есть несколько причин. "Они варьируются от места к месту, но в целом мы думаем, что они не решили свои проблемы с логистикой и поддержкой", - пояснил пресс-секретарь.

Кирби подчеркнул, что второй немаловажной причиной является сопротивление украинцев. "Это территория, за которую они борются уже восемь лет, и для украинцев это их дом. Они это знают. И они знают, где быть. И они знают, с чем выступать", - указал он.

По словам пресс-секретаря Пентагона, погода также оказывает влияние. "Это "грязный" сезон в Украине. Эта часть Украины равнинная, много сельхозугодий. Мне ее описывали немного как Канзас. В это время года весной бывает просто много дождей и грязи. И это также немного замедлило ход россиян", - считает Кирби.

Кроме того, он обратил внимание на то, что россияне до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений, с которыми столкнулись ранее. "Я имею в виду, что у нас все еще есть неподтвержденные свидетельства проблем с моральным духом и сплоченностью во многих подразделениях. И проблемы с лидерством, плохое командование и контроль, которые они не решили. Мы видим, что они пытаются и пытались преодолеть некоторые из этих проблем, но совсем не ясно, что у них получилось", - рассказал пресс-секретарь Пентагона.

В то же время Кирби добавил, что у россиян осталось много силы, много огневой мощи.

"Остается много сил на продолжение этой борьбы. И именно поэтому, и мы все время это говорили, что это может закончиться затяжной битвой на Донбассе", - сказал он.

Кирби отметил, что именно поэтому США каждый день сосредоточены на том, чтобы убедиться, что могут дать украинцам инструменты и оружие, которые им нужны, а также обучение, которое может быть требуется с некоторыми из этих инструментов, чтобы добиться успеха.

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