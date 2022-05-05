Туристическую деревню Чижа под Брестом выставили на торги 2 5.05.2022, 12:09

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Комплекс начали строить в 2012 году.

На аукционной площадке «Белреализация» появился объект, принадлежащий компании «Трайпл». Нового собственника ищет один из самых интересных туристических объектов Юрия Чижа — недостроенный культурно-этнографический комплекс Соболи в Брестской области, пишет Realt.by.

Комплекс находится рядом с деревней Соболи в Березовском районе Брестской области. Он представляет собой стилизованную белорусскую деревню — здесь возвели с десяток деревянных домов, в которых планировали открыть музей. Также в состав лота входит недостроенная гостиница. Комплекс расположен на 101-м километре трассы М1 (Брест — Москва) на берегу небольшого озера. Площадь всего участка — 2 гектара.

Комплекс начали строить в 2012 году и собирались завершить за три года. «Наш родны кут Сабалi» должен был включать в себя гостиницу, ресторан, этнографический музей, автостоянку, ферму крупного рогатого скота и лыжероллерную трассу.

Владельцем объектов официально является компания «Бусловка», связанная с «Трайплом». Она находится в процессе банкротства, поэтому имуществом управляет фирма «ПроБанкрот».

С последних торгов начальная стоимость комплекса (кстати, Соболи — малая родина Юрия Чижа) снизилась на 60%. Сейчас она составляет 1,9 миллиона рублей (или около 750 тысяч долларов). Электронные торги, запланированные на 20 мая, будут идти на понижение. Минимальная сумма, за которую можно будет приобрести туристический объект, − 1,1 миллиона рублей.

Как из приближенного бизнесмена Юрий Чиж превратился в опального

В марте 2016 года КГБ задержал приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. Его подозревали в неуплате налогов в особо крупном размере. Ведомство заявляло, что Чиж скрывал деньги через московскую фирму, а ущерб оценивали в 12 млн долларов. На тот момент он был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12 место в бизнес-рейтинге «Ежедневника».

Это было второе задержание бизнесмена, в первый раз силовики им заинтересовались в 2007 году по делу генерального директора «Белнефтехима» Боровского. О первом задержании практически ничего не сообщалось. Известно, что Юрия Чижа вскоре отпустили под подписку о невыезде. После второго ареста в 2016-м Чиж содержался в СИЗО КГБ, а в сентябре был переведен под домашний арест. По словам близких к нему людей, тогда бизнесмену дали шесть месяцев на возврат предъявленной обвинением необходимой суммы. Александр Лукашенко заявлял, что Чижу насчитали «то ли 12, то ли 13 миллионов долларов» ущерба.

С этого дела началось крушение бизнес-империи Чижа. В тот год его компания зафиксировала около 20 млн долларов убытков. После «Трайпл» смог поправить свое экономическое положение, но бизнесмену пришлось избавиться от некоторых активов. Часть из них перешла его бизнес-партнеру и другому приближенному к Александру Лукашенко бизнесмену Алексею Алексину.

22 июля прошлого года Экономический суд Минска признал компанию «Трайпл» экономически несостоятельной и принял решение о ее санации.

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