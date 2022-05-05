Гомельская область идет на дно
- 5.05.2022, 12:17
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Из-за паводка уровень воды продолжает увеличиваться.
В Гомельской области продолжается паводок. Теперь подтопления отмечаются не только на Соже и Ипути, но и на Днепре, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Так, 4 мая в Гомельском районе, Добруше и Речице в результате подъема Сожа, Ипути, Днепра и их притоков оказались подтоплены уже 50 частных подворий, 26 жилых и один нежилой дом, 23 хозпостройки и пять участков автодорог. Вода подтопляет здания на уровень до полуметра. В областной сводке отмечают, что подтопления фиксируются и в Рогачевском районе. Нигде в области эвакуация жителей не потребовалась.
Сейчас глубина затопления пойменных земель в названных местах составляет от 17 до 252 см, в случае Сожа в Гомеле и Ипути в Добруше уровни выше опасно высоких отметок. Об этом рассказал начальник филиала «Гомельоблгидромет» Вячеслав Жуков, сообщает телеграм-канал Гомельского облисполкома.
Уровень воды растет на Днепре на участке ниже Речицы, на Березине у Светлогорска, Припяти у Наровли и некоторых притоках. Максимальный прирост в 16 см за сутки отмечен на Днепре у Лоева.
В ближайшие дни в большинстве рек области уровень воды продолжит увеличиваться, но меньшими темпами. На Соже возле Гомеля, Днепре у Жлобина и Беседи у Светилович отмечается незначительный спад.
Такой паводок на Днепре, Березине, Соже и Припяти Жуков объяснил большим количеством осадков в апреле. Вдобавок в бассейнах Сожа и Днепра это наложилось на максимум весеннего половодья.