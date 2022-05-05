В Украине хотят запретить белорусский рубль 1 5.05.2022, 12:46

3,758

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта о запрете обращения российского рубля на территории Украины. По одному из проектов Нацбанк Украины получит право ограничивать валюту других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности Беларуси, сообщает zerkalo.io со ссылкой на «Юридическую газету».

В частности, законопроектом № 7334 предлагается на период действия военного положения запретить использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений, вывести из гражданского оборота активы в российских рублях, запретить установление обменного курса (кросс-курса) российского рубля.

Также предлагаемый законопроект даст право Нацбанку Украины распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».