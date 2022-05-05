Как оккупанты пытались защитить свои танки «мешками» и «мангалами» и почему из этого ничего не вышло 5.05.2022, 12:49

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Бойцы ВСУ успешно уничтожают «прокачанную» технику россиян.

Подготавливая свои танки к войне с Украиной, ОПК и ВС России оснастили их различными видами динамической защиты (ДЗ) и других защитных устройств. Как это защитило российские танки?

ВС России провели большую подготовительную работу перед войной с Украиной. Осознавая наличие у ВСУ современного и эффективного западного противотанкового вооружения типа ПТРК Javelin, еще с 2016 года все проходящие модернизацию танки (Т-72Б, Т-80БВ и Т-90А) оснащались комплектом дополнительной защиты и элементами ДЗ «Реликт», пишет Defense Express.

Бортовые проекции башни получили дополнительную защиту в форме блоков ДЗ с элементами 4С24. Корма башни прикрывалась экранами из решетки против кумулятивных зарядов.

На борту корпуса навешивались комбинированные экраны (сталь-резина-сталь) с интегрированными в них элементами ДЗ «Реликт» 4С23. Защита носовой части корпуса танков Т-80БВМ и Т-90М усиливалась полноценным модулем того же «Реликта». На корму монтировались экраны из решетки, аналогичные тем, что устанавливались на корму башни. С 2016 года их стали штатно устанавливать на все танки.

Однако уже в 1990-е годы стало ясно, что всех этих мер было недостаточно для надежной защиты танка. Началась разработка дополнительных модулей ДЗ, быстро монтируемых на танк. Поначалу это были металлические контейнеры. Затем для упрощения конструкции были созданы тканевые «фартуки» с карманами под пластины с элементами ДЗ.

После для повышения их эффективности сделали специальные крепления для их установки на бортовых экранах в форме уголков. Затем придумали жесткий каркас. В середине 2010-х годов появился модуль ДЖД в мягком корпусе (на Западе его прозвали Soft Case ERA). Суть его заключалась в том, чтобы в боевой обстановке можно было быстро навесить на бортовые экраны дополнительные модули с ДЗ и так же быстро заменить те, что вышли из строя и сработали. Для этого придумали чехлы трапециевидной формы из плотной, пропитанной полимерами ткани, в которые вкладывались пластины ДЗ 2С22 и демпфирующие прокладки. Чехлы с помощью ремней, продернутых через специальные петли, навешивались на борта танка.

В 2021 году был усвоен опыт войны в Нагорном Карабахе, где против армянских танков и другой техники азербайджанской стороной массово применялись боеприпасы турецкого и израильского производства, атакующие с верхней полусферы. В танковые части, в первую очередь Южного ПО и других, был разослан циркуляр с инструкцией по самостоятельному изготовлению защитных устройств против таких боеприпасов. Устройство было похоже на «зонтик» («козырек») из стального углового профиля и арматуры, возводимого с помощью сварки над башней танка. Предполагалось, что эта конструкция будет инициировать БЧ боеприпасов еще до встречи с основной броней башни, и тем самым предотвращать ее пробитие.

Все эти меры вселили в сознание российских генералов надежду, что война с Украиной пройдет с минимальными потерями. Однако они не защищают российские танки. Не помогают ни «козырьки», ни «мешки с ДЗ», ни «Реликт». Американские ПТРК Javelin проламывают «козырьки», английские ракеты NLAW пробивают бортовой ДЗ и крышу. Оказались эффективными и украинские ПТРК «Стугна». Таким образом, российские танки самой современной модернизации показывают в Украине крайне низкую живучесть.

Об этом также говорят потери (на 27 апреля они составили, по разным данным, 571–939 танков, более 50% которых было уничтожено). А в ВСУ поступают новые и еще более эффективные западные противотанковые системы, например, ударные одноразовые дроны Switchblade и Phoenix Ghost, 155-мм гаубицы с кассетными противотанковыми и управляемыми снарядами РСЗО HIMARS с такими же ракетами и т. п. Какие уж тут «козырьки»…

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