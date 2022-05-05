Белорусских солдат готовят к войне? 4 5.05.2022, 13:15

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Что означает внезапная проверка сил реагирования.

В прошлом году внезапная проверка проводилась в мае 2021 года готовности ракетных войск и в марте 2021 г. части сил 19-й и 11-й механизированных бригад. В январе текущего года внезапную проверку проходили подразделения 120-й механизированной бригады (355-й танковый батальон), назначенные в состав дежурных сил Северо-западного оперативного командования, пишет в Telegram-канале белорусский военный аналитик Егор Лебедок.

Проверку решено провести на фоне проходящих в мае 2022 года вблизи наших границ учений стран НАТО: сил специальных операций стран НАТО «Trojan Footpint (около 3300 военнослужащих), Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 (в обоих учениях около 18000 военнослужащих, из них в Польше около 7000 человек и 3000 единиц техники), и Iron Wolf I в Литве. Пока в пропаганде Лукашенко эти учения практически не упоминаются и внезапная проверка с ними не связывается. Хотя с 2020 года такие учения интенсивно форсировались в повестке пропаганды и подавались как угроза захвата Беларуси, в связи с чем необходимо предпринимать различные меры, в т.ч. и переброску войск.

Внезапные проверки вызывают обоснованные опасения. Напомню, что 18 января 2022 г. на территории Беларуси также началась внезапная проверка - сил реагирования так называемого Союзного государства. Чем она закончилась - известно. Как и тогда, сейчас не сообщается о составе проверяемых сил.

Как и все серьезные перемещения белорусских войск с 2020 г., текущая проверка, скажем так, как минимум согласована с В. Путиным и началась после телефонного разговора с ним Лукашенко 3 мая.

Лукашенко может использовать проверку для давления на страны запада в целях возвращения к диалогу и т.п. (как в прошлые годы), хотя сейчас это проблемно.

Для В. Путина такая проверка выгодна тем, что снова создает некоторое дополнительное напряжение для украинцев. Совместно с информацией по Молдове и вбросах про объявление Россией войны Украине 9 мая это вынудит ВСУ частично отвлечь внимание и, возможно силы, от донбасского направления. Также, это дополнительное напряжение для стран Балтии и НАТО.

В случае реального объявления войны Россией, а сделано это будет скорее всего под предлогом нападения Украины (авианалет, удар ракетами, поставленными странами НАТО и т.п. по территории РФ), Беларусь в рамках военной доктрины Союзного государства будет рассматривать такое «нападение» как посягательство на Союзное государство в целом и будет предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в распоряжении. Также и с ОДКБ, где такая «агрессия» будет воспринята как против Беларуси и по просьбе России Беларусь незамедлительно предоставит ей необходимую помощь, включая военную. Кстати, в мае запланирован юбилейный саммит ОДКБ в Москве.

К возможной войне белорусские войска готовятся. Так только за последние два месяца прошел ряд учений и занятий. 26-29 апреля 2022 г. в ВВС и ПВО Беларуси прошла совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц ВВС и ПВО Западного военного округа ВС России. 1-4 марта прошли занятия органов управления территориальной обороны по формированию территориальных войск. Целый ряд батальонов мехбригад, ССО, частей и соединений ПВО, войск связи и инженерных приняли участие в усилении границы с Украиной. В апреле прошли батальонные тактические учения в различных соединениях. В ходе учений с марта 2022 года отрабатываются и особенности, проявляющиеся в войне в Украине. В частности, разведывательные подразделения активно отрабатывали разведку на административных участках местности, подразделения ПВО и артиллерии - маскировку и логистику в условиях размещения в населенных пунктах, ОМОН отрабатывал нападение на колоны и др.

Май не самый благополучный период для боевых действий, ввиду того, что демобилизуются военнослужащие срочной службы, а только призванные еще и присягу не приняли. Но в случае мобилизации, введения военного положения или с наступлением военного времени подлежащие демобилизации срочники сразу продолжают службу по мобилизации.

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