Что происходит в «Лодэ» после новости о приостановке лицензии

Что происходит в «Лодэ» после новости о приостановке лицензии3
- 5.05.2022, 13:19
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Всего в медцентрах этой компании работает более 2000 человек.
Министерство здравоохранения сообщило, что с 16 числа приостанавливает лицензии на медицинскую деятельность компаний «Клиника А1» и «Лодэ». Последняя компания — это крупнейшая сеть медцентров страны. Журналисты zerkalo.io попытались узнать, что там происходит сейчас, и что будет дальше.
Медицинская многопрофильная компания «Лодэ» работает в Беларуси с 1992 года. Сейчас она владеет 10-ю медицинскими центрами. Из них шесть в Минске, и по два в Бресте и Гродно. Всего в «Лодэ» работает более 1000 врачей, а общее количество сотрудников превышает 2000 человек.
В справочной службе «Лодэ», куда журналисты звонили в первой половине дня, заявили, что пока информации о приостановлении работы у них нет.
— Запись пациентов ведется на май и на июнь, — отметила оператор.
Сотрудники различных подразделений «Лодэ», пока сообщают разные данные. В одном из филиалов руководство подтвердило: с 16 мая работа будет приостановлена.
— Как я понимаю, до 15 числа мы будем работать в штатном режиме. После этого все записи пациентов отменяются. Но я могу говорить только за свой филиал, — рассказала сотрудница. Надолго ли остановится работа, пока неизвестно.
Сотрудник другого медцентра «Лодэ» говорит, что работа продолжается. Правда, пока нет информации о том, что будет после 16 мая.
— Заведующий написал, что к нам претензия по ведению меддокументации. Но пока ничего не понятно, только то, что наезд серьезный, — сказал он.
Напомним, причина приостановления действия лицензии «Лодэ», которую озвучил Минздрав, следующая: «нарушение соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании».
Как утверждают в Минздраве, в «Лодэ» обнаружили наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности, осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии, нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения, и так далее.