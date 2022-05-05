Сколько денег режим Лукашенко теряет из-за санкций 1 5.05.2022, 13:28

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По пунктам.

На фоне войны в Украине в тени остаются последствия санкций против Беларуси. Между тем, они уже сейчас приводят к сокращению объемов производства предприятий.

Сайт udf по пунктам перечисляет самые заметные потери в результате западных санкций, вызванных действиями режима Лукашенко.

Воздушные санкции: вероятный урон – сотни миллионов долларов

Воздушные санкции были введены за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Белорусским самолетам запретили летать в Европу, а европейским – над Беларусью.

Больше всех пострадал национальный пассажирский перевозчик «Белавиа». Сколько денег потеряла компания точно ответить непросто. В 2019-м ее прибыль составила 68,2 млн рублей, а в 2020-м уже был убыток — более 91 млн рублей. Но нужно иметь в виду, что «Белавиа» выплачивала сотни миллионов долларов в год, расплачиваясь за лизинг, и активно развивалась.

Но уже после введения санкций компания вернула лизингодателям половину своего парка самолетов, оставшись с 15 лайнерами.

Кроме того, «Белаэронавигация» до санкций зарабатывала до $50-70 млн.

Санкции против калия: возможный урон – миллиарды долларов

Санкции против белорусского калия частично ввели после скандала с самолетом Ryanair. Но тогда это не сильно затронуло отрасль. И даже объявленный в начале 2020-го бойкот со стороны норвежской компании Yara, закупавшей 10-15% продукции «Беларуськалия», не выглядел слишком уж страшным.

Хуже всего, что после миграционного кризиса Литва решилась отказаться от транзита белорусского калия, ведь почти вся продукция «Беларуськалия» транспортировалась через порт в Клайпеде. Сначала были надежды на транзит через порт в Одессе, но очень скоро они рухнули.

Теперь Беларусь не знает, как выстроить логистическую цепочку до Китая, Индии и Бразилии. Российские порты и так загружены под завязку своей продукцией. Есть желание построить новый порт в РФ, но это займет немало времени и финансовых ресурсов.

Между тем ежегодно Беларусь экспортировала калия примерно на 2,5 миллиарда долларов, а с учетом новых мировых цен выручка могла стать еще большей.

Санкции против нефтепродуктов: вероятный урон – миллиарды долларов

А вот санкции против нефтепереработки изначально выглядели пугающими. В 2020-м продажа нефтепродуктов в ЕС принесла Беларуси более 1 миллиарда долларов. В начале текущего года выяснилось, что власти использовали Эстонию для обхода ограничений, эту лазейку прикрыли.

Еще хуже стало с началом нападения России на Украину и соучастия Беларуси в агрессии. Южным соседям наша страна в 2021-м поставила нефтепродуктов на более чем 2 миллиарда долларов. Теперь белорусской продукции объявлен бойкот.

НПЗ в Мозыре и Новополоцке были вынуждены почти наполовину снизить загрузку мощностей и сфокусироваться на внутреннем рынке.

Украинские санкции: вероятный урон – миллиарды долларов

Нефтепродукты – самая значительная часть белорусского экспорта в Украину, но далеко не вся.

В апреле премьер-министр Роман Головченко заявил: экспортная продукция БМЗ, МТЗ, МАЗа на сумму $1,5 млрд, которую планировали отгрузить в Украину (а также страны Евросоюза и США), будет перенаправлена на внутренний рынок, в Россию и на рынки других стран.

Но есть большие сомнения, получится ли это сделать.

Санкции против древесины: вероятный урон – миллиарды долларов

После начала войны Европа ввела против Беларуси ряд новых секторальных санкций – в частности, против деревообрабатывающей промышленности.

После этого вице-премьер Юрий Назаров заявил, что в 2021 году экспорт продукции деревообработки в страны ЕС достиг $3,2 млрд и разорвать эту связь в один момент будет сложно: «Да, есть проблемы с логистикой».

Тем временем Александр Лукашенко делает вид, что проблема не очень серьезная:

«Древесина — это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем — ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи».

Одни из самых последних санкций против Беларуси за войну в Украине: апрельское решение запретить белорусским автомобильным грузоперевозчикам работать на территории ЕС.

Минск ответил зеркальными ограничениями, но все равно возможные потери белорусских компаний оцениваются в сотни миллионов долларов.

Выше перечислены далеко не все негативные последствия санкций против Беларуси. Например, экономисты гадают, чем обернется массовых исход из страны IT-компаний, для которых белорусская прописка стала токсичной.

Но с учетом перечисленных вероятных потерь и того, что ВВП страны в последние годы составлял всего лишь порядка 60 миллиардов долларов, вряд ли стоит удивляться, что уже в ближайший год белорусская экономика может сократиться на десятую часть.

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