Сколько денег режим Лукашенко теряет из-за санкций

Сколько денег режим Лукашенко теряет из-за санкций1
- 5.05.2022, 13:28
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По пунктам.
На фоне войны в Украине в тени остаются последствия санкций против Беларуси. Между тем, они уже сейчас приводят к сокращению объемов производства предприятий.
Сайт udf по пунктам перечисляет самые заметные потери в результате западных санкций, вызванных действиями режима Лукашенко.
Воздушные санкции: вероятный урон – сотни миллионов долларов
Воздушные санкции были введены за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Белорусским самолетам запретили летать в Европу, а европейским – над Беларусью.
Больше всех пострадал национальный пассажирский перевозчик «Белавиа». Сколько денег потеряла компания точно ответить непросто. В 2019-м ее прибыль составила 68,2 млн рублей, а в 2020-м уже был убыток — более 91 млн рублей. Но нужно иметь в виду, что «Белавиа» выплачивала сотни миллионов долларов в год, расплачиваясь за лизинг, и активно развивалась.
Но уже после введения санкций компания вернула лизингодателям половину своего парка самолетов, оставшись с 15 лайнерами.
Кроме того, «Белаэронавигация» до санкций зарабатывала до $50-70 млн.
Санкции против калия: возможный урон – миллиарды долларов
Санкции против белорусского калия частично ввели после скандала с самолетом Ryanair. Но тогда это не сильно затронуло отрасль. И даже объявленный в начале 2020-го бойкот со стороны норвежской компании Yara, закупавшей 10-15% продукции «Беларуськалия», не выглядел слишком уж страшным.
Хуже всего, что после миграционного кризиса Литва решилась отказаться от транзита белорусского калия, ведь почти вся продукция «Беларуськалия» транспортировалась через порт в Клайпеде. Сначала были надежды на транзит через порт в Одессе, но очень скоро они рухнули.
Теперь Беларусь не знает, как выстроить логистическую цепочку до Китая, Индии и Бразилии. Российские порты и так загружены под завязку своей продукцией. Есть желание построить новый порт в РФ, но это займет немало времени и финансовых ресурсов.
Между тем ежегодно Беларусь экспортировала калия примерно на 2,5 миллиарда долларов, а с учетом новых мировых цен выручка могла стать еще большей.
Санкции против нефтепродуктов: вероятный урон – миллиарды долларов
А вот санкции против нефтепереработки изначально выглядели пугающими. В 2020-м продажа нефтепродуктов в ЕС принесла Беларуси более 1 миллиарда долларов. В начале текущего года выяснилось, что власти использовали Эстонию для обхода ограничений, эту лазейку прикрыли.
Еще хуже стало с началом нападения России на Украину и соучастия Беларуси в агрессии. Южным соседям наша страна в 2021-м поставила нефтепродуктов на более чем 2 миллиарда долларов. Теперь белорусской продукции объявлен бойкот.
НПЗ в Мозыре и Новополоцке были вынуждены почти наполовину снизить загрузку мощностей и сфокусироваться на внутреннем рынке.
Украинские санкции: вероятный урон – миллиарды долларов
Нефтепродукты – самая значительная часть белорусского экспорта в Украину, но далеко не вся.
В апреле премьер-министр Роман Головченко заявил: экспортная продукция БМЗ, МТЗ, МАЗа на сумму $1,5 млрд, которую планировали отгрузить в Украину (а также страны Евросоюза и США), будет перенаправлена на внутренний рынок, в Россию и на рынки других стран.
Но есть большие сомнения, получится ли это сделать.
Санкции против древесины: вероятный урон – миллиарды долларов
После начала войны Европа ввела против Беларуси ряд новых секторальных санкций – в частности, против деревообрабатывающей промышленности.
После этого вице-премьер Юрий Назаров заявил, что в 2021 году экспорт продукции деревообработки в страны ЕС достиг $3,2 млрд и разорвать эту связь в один момент будет сложно: «Да, есть проблемы с логистикой».
Тем временем Александр Лукашенко делает вид, что проблема не очень серьезная:
«Древесина — это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем — ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи».
Одни из самых последних санкций против Беларуси за войну в Украине: апрельское решение запретить белорусским автомобильным грузоперевозчикам работать на территории ЕС.
Минск ответил зеркальными ограничениями, но все равно возможные потери белорусских компаний оцениваются в сотни миллионов долларов.
Выше перечислены далеко не все негативные последствия санкций против Беларуси. Например, экономисты гадают, чем обернется массовых исход из страны IT-компаний, для которых белорусская прописка стала токсичной.
Но с учетом перечисленных вероятных потерь и того, что ВВП страны в последние годы составлял всего лишь порядка 60 миллиардов долларов, вряд ли стоит удивляться, что уже в ближайший год белорусская экономика может сократиться на десятую часть.