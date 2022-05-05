Литва, Польша и Латвия запустили газопровод GIPL 2 5.05.2022, 13:33

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Фото: @prezydentpl

Церемония состоялась на фоне прекращения «Газпромом» поставок газа в Польшу и Болгарию.

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Анджей Дуда при участии еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон торжественно открыли газопровод GIPL.

Cоединяющий Литву и Польшу 508-километровый трубопровод GIPL эффективно расширит европейский газовый рынок за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Заинтересованность в использовании GIPL с самого начала демонстрировали результаты аукционов по продаже месячной газотранспортной мощности по перемычке GIPL, состоявшиеся во второй половине апреля, пишет Delfi.

На первом аукционе, состоявшемся 19 апреля, было продано небольшое количество мощностей в направлении Литвы, а на втором аукционе, который состоялся 27 апреля, в направлении Литвы была продана треть технических мощностей GIPL в направлении Польши, отмечается в сообщении. Аукционы проходили на платформе резервирования мощностей GSA, которая позволяет участникам газового рынка совместно резервировать мощности по транспортировке газа в литовской и польской системах. С началом работы трубопровода GIPL ежедневные аукционы мощности будут организовываться ежедневно.

Церемония состоялась на фоне прекращения «Газпромом» поставок газа Польше и Болгарии после того, как они отказались платить за топливо в российских рублях в соответствии с указом Путина.

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