Испанская полиция подтвердила задержание блогера-предателя Шария 1 5.05.2022, 13:39

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В Украине его подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан.

Национальная полиция Испании подтвердила, что пророссийский блогер Анатолий Шарий был задержан в городе Таррагона. Издание elDiario.es пишет, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, пишет liga.net.

В Украине Шария подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан. Следствие считает, что блогер противоправно действовал во вред нацбезопасности в информационной сфере.

Представитель президента Украины в Конституционном суде, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире единого телемарафона заявил, что Украина готовит процедуру экстрадиции Шария.

Он уверен, что защита Шария будет сопротивляться экстрадиции, поэтому надеяться на то, что Испания выдаст его "уже завтра", не стоит.

"Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, – у меня сомнений тоже нет", – заявил Вениславский.

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