Колумбия выдала США наркобарона Дайро Усугу 5.05.2022, 13:45

Главарь наркокартеля был задержан в своем укрытии в джунглях.

Через полгода после задержания в Колумбии в США экстрадирован главарь колумбийского наркокартеля "Клан дель гольфо" ("Клан залива") Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль. Об этом сообщил в Twitter президент Колумбии Иван Дуке, передает dw.com.

"Должно быть абсолютно ясно, что наркотеррористов наше правительство ловит, экстрадирует или ликвидирует. И всем структурам "Клана дель гольфо": либо они подчиняются властям, либо их постигнет та же участь, что Отониэля", - заявил президент.

Quiero, también, dejar absoluta claridad que en nuestro Gobierno a los narcoterroristas se les captura, se les extradita o se les da de baja. Y a todas las estructuras del 'Clan del Golfo': o se someten a las autoridades o correrán la misma suerte de alias 'Otoniel'. pic.twitter.com/aGHmnb2Tpe — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 4, 2022

Усуга был задержан в октябре прошлого года в своем укрытии в джунглях региона Ураба на северо-западе Колумбии. С тех пор 50-летний наркобарон находился под арестом в столице страны Боготе. Кроме торговли наркотиками его обвиняют в убийствах, вымогательстве, похищениях людей, заговоре и склонении несовершеннолетних к преступной деятельности.

Усуга считался одним из самых разыскиваемых лиц в США

Обвинение в наркоторговле Усуге предъявлено прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Он был одним из наиболее разыскиваемых лиц в списке ведомства США по борьбе с наркобизнесом. Как завил президент Колумбии, отбыв наказание в США, Усуга вернется на родину и ответит здесь за все совершенные преступления.

"Клан дель гольфо" считается одним из крупнейших наркокартелей Колумбии и занимается поставками кокаина в страны Центральной и Северной Америки. Он рекрутирует своих членов из бывших сторонников правых военизированных формирований. Кроме наркобизнеса, картель занимается нелегальными горными разработками и рэкетом.

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