Пассажир «Белавиа», из-за которого самолет посадили в Самаре, скончался

Пассажир «Белавиа», из-за которого самолет посадили в Самаре, скончался1
- 5.05.2022, 14:00
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Сообщается, что он болел неизлечимым заболеванием.
Скончался пассажир самолета «Белавиа», совершившего вынужденную посадку в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По предварительным данным, мужчине 1958 года рождения стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс В2740 «Баку-Минск», в связи с чем сегодня в 07:15 боинг экстренно сел в в аэропорту Курумоч. В 07:23 мужчина скончался. Сообщается, что он болел неизлечимым заболеванием.
Следователи Центрального МСУТ СКР проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.