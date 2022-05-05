Пассажир «Белавиа», из-за которого самолет посадили в Самаре, скончался 1 5.05.2022, 14:00

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фото: ТАСС

Сообщается, что он болел неизлечимым заболеванием.

Скончался пассажир самолета «Белавиа», совершившего вынужденную посадку в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, мужчине 1958 года рождения стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс В2740 «Баку-Минск», в связи с чем сегодня в 07:15 боинг экстренно сел в в аэропорту Курумоч. В 07:23 мужчина скончался. Сообщается, что он болел неизлечимым заболеванием.

Следователи Центрального МСУТ СКР проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

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