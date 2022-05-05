«Мы воюем с Россией уже 400 лет»: как чеченцы сражаются на стороне Украины 5.05.2022, 14:01

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Репортаж ВВС.

С началом войны в Украине Рамзан Кадыров активно рассказывает о своих "братьях", которые участвуют в боях. Но есть чеченцы, которые сейчас воюют против российской армии, сообщает ВВС.

Многие чеченцы, кто сейчас воюют против России, делали это еще в Чечне. После Второй чеченской они перебрались в Украину и в 2014 году сформировали два добровольческих батальона, которые отправились в Луганскую и Донецкую область. "На это много причин, но, если говорить коротко: мы веками воюем с русскими, уже 400 лет", - говорит Муслим Чеберлоевский, командир добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

Сейчас чеченцы воюют не только в качестве добровольцев, но и в составе вооруженных сил Украины. Например, члены штурмового отряда "Сумасшедшая стая".

При этом они подвергаются критике со стороны более религиозных земляков, которые считают, что мусульмане не должны сражаться за христианское государство.

"Украина дала прибежище огромному количеству мусульман из России. Даже с точки зрения ислама [войну на стороне Украины] можно считать вполне правильной войной. Войной дозволенной", - отмечает социальный антрополог, эксперт по Северному Кавказу Денис Соколов.

Как чеченцы попадают на фронт и за что воюют, смотрите в материале ВВС.

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