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В «ДНР» и «ЛНР» отменили парад 9 мая

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  • 5.05.2022, 14:08
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В «ДНР» и «ЛНР» отменили парад 9 мая

Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В "ДНР" и "ЛНР" оккупационные власти отменили парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая.

Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил на митинге у памятника бабушке с советским флагом, который установили пропагандисты, передает УНИАН.

"Парад победы и "Бессмертный полк" в этот День победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно", - заявил он.

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