В «ДНР» и «ЛНР» отменили парад 9 мая

В «ДНР» и «ЛНР» отменили парад 9 мая6
- 5.05.2022, 14:08
- 4,164
Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В "ДНР" и "ЛНР" оккупационные власти отменили парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая.
Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил на митинге у памятника бабушке с советским флагом, который установили пропагандисты, передает УНИАН.
"Парад победы и "Бессмертный полк" в этот День победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно", - заявил он.