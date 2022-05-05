В «ДНР» и «ЛНР» отменили парад 9 мая 6 5.05.2022, 14:08

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Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В "ДНР" и "ЛНР" оккупационные власти отменили парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая.

Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил на митинге у памятника бабушке с советским флагом, который установили пропагандисты, передает УНИАН.

"Парад победы и "Бессмертный полк" в этот День победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно", - заявил он.

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