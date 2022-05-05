IT-шников в Беларуси становится все меньше 4 5.05.2022, 14:10

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В марте чистый отток — больше 1000 человек.

По данным официальной статистики, в январе–феврале из IT-компаний ушло более 2,4 тысячи специалистов. И почти столько же уволилось за один март. По сравнению с мартом прошлого года число уволенных выросло на 85%, пишет сайт dev.by.

Так много специалистов за один месяц из компаний никогда не уходило. До этого максимальное количество айтишников было уволено в августе прошлого года — 1 734 человека. Прежний рекорд был побит на 38,5%.

На динамику увольнения могли повлиять санкции в отношении Беларуси из-за войны в Украине и отказ заказчиков работать с компаниям в РБ.

Ситуация с наймом в марте тоже ухудшилась. За этот месяц IT-компании трудоустроили 1 387 специалистов — на 7% меньше, чем в январе, и на 14% меньше, чем в феврале.

Относительно марта прошлого года количество трудоустроенных специалистов сократилось на 14%. Более того за последние 15 месяцев только в январе и феврале прошлого года компании наняли меньше сотрудников, чем в марте этого года.

Всего за первый квартал IT-компании взяли на работу почти 4,5 тысячи специалистов — на 17% больше, чем за такой же период прошлого года, благодаря январю и февралю.

Уволилось из IT-компаний в январе–марте почти 4,9 тысячи специалистов — на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В целом за январь–март из IT-компаний уволилось на 8,5% больше специалистов, чем трудоустроилось. Чистый отток кадров (разница между принятыми на работу и уволенными специалистами) составил почти 380 человек.

В марте чистый отток — больше 1000 человек. Это самый большой отток специалистов в течение месяца за последние несколько лет.

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