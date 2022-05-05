Украина может перекрыть свой участок трубопровода «Дружба» 1 5.05.2022, 14:30

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В каком случае будет принято такое решение?

Спустя полгода на территории стран Евросоюза может полностью вступить в силу эмбарго на закупку российской нефти. Однако Словакия и Венгрия просят отстрочить для них данное ограничение до конца 2023 года, так как они серьезно зависят от энергетических ресурсов из России. Украина считает такой шаг опасным прецедентом и может перекрыть поставки нефти в данные страны путем трубопровода Дружба, который проходит, в том числе, и путем территории украинского государства. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

В интервью liga.net она рассказала, что подобные ограничения предусмотрены шестым пакетом санкций, который в скором времени могут принять в ЕС.

Речь идет о том, что через 9 месяцев в Европе будут запрещены закупки газового бензина из России. Однако Словакия и Венгрия, ввиду высокой зависимости от российских энергоносителей, просят, чтобы для них предоставили "отсрочку" до конца 2023 года.

"Исключение очень хотят получить Словакия и Венгрия. Они хотят получить возможность продолжать покупать российскую нефть до конца 2023 года", - отметила Зеркаль.

По ее словам, исключения для двух вышеуказанных государств может создать опасный прецедент. Впрочем, Украина может повлиять на ситуацию. Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу Дружба. И Киев фактически может перекрыть такие поставки через свой участок трубопровода.

"Венгрия и Словакия получают российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". И так получилось, что он проходит через Украину. Вполне логично было бы синхронизировать действия с ЕС и применить санкции на транспортировку российской нефти с применением такого же переходного периода. Таким образом, мы будем способствовать сохранению единства санкционной политики в ЕС", - подчеркнула Лана Зеркаль.

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