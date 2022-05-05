«Вокруг Путина есть люди, готовые продать его с потрохами» 1 5.05.2022, 14:35

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Для части российских «элит» проще избавиться от одиозного руководителя.

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России Владимир Огрызко убежден, что в окружении диктатора Владимира Путина есть люди, желающие отстранить его от власти.

«Лучше избавиться от одиозных бывших руководителей, чем быть в состоянии неопределенности и стагнации. Поверьте, думаю, что вокруг Путина уже достаточно людей, которые готовы продать его с потрохами только с одной целью — чтобы быстрее перейти в другую, так сказать, историю и делать вещи, которые им выгодны», — отметил дипломат в эфире Радио НВ.

Российский политолог Андрей Пионтковский тоже считает, что сейчас Путин стал основной проблемой российской власти и той мафиозной группировки, которая стоит у власти. По мнению публициста, диктатор уничтожает страну, являющуюся для них источником кормления, а потому они серьезно рассматривают вопросы возможного отстранения Путина от власти.

Этого же мнения придерживается международный обозреватель НВ Иван Яковина. Он утверждает, что мир российских олигархов разрушается из-за санкций Запада, введенных для сдерживания агрессии Путина. Яковина уверен, что количество желающих убить диктатора резко возросло и внутри РФ, и за ее пределами.

Стоит отметить, что недавно российское издание Проект узнало, что большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах диктатора начать войну против Украины.

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