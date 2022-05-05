Экономика Беларуси погрузилась в рецессию 5.05.2022, 14:37

Экономист рассказал о возможных сценариях ее развития.

Старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук во время презентации проекта «Мониторинг экономики Беларуси» рассказал о начале рецессии в белорусской экономике. Кроме того, эксперт изложил возможные сценарии развития ситуации в ближайшем будущем, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Согласно данным, которые представил Дмитрий, темпы прироста ВВП (квартал к предыдущему кварталу) замедлились в конце прошлого года и остались в негативной зоне в первом квартале 2022 года.

Экономист отметил, что белорусская экономика устойчиво вошла в рецессию, но первый квартал пока не ассоциируется с резким углублением этого процесса.

«Пока мы вышли лишь на траекторию сжатия, однако этот трек выглядит достаточно умеренно. Погружение в рецессию только началось и c учетом набранной в предыдущие периоды высоты сжатие экономики пока не столь ощутимо», — заявил он.

Уровень погружения в рецессию, по мнению эксперта, близок к первой волне ковида. Однако есть и важное отличие от ковидной рецессии.

«В ковидную рецессию основной минус был связан с внутренним спросом. В 2020 году внутренний спрос сократился, а затем экономику вытянуло улучшение чистого экспорта, — то, что мы называли «внешнеторговым чудом». Сейчас внешний спрос (экспорт) пошел вниз, «внешнеторговое чудо» постепенно исчерпывается и пока экономика поддерживается на плаву внутренним спросом», — отметил эксперт.

Что дальше?

Дмитрий Крук представил несколько вероятных сценариев для экономики Беларуси с их краткой характеристикой и ключевыми понятиями.

1. Ограниченная V-образная рецессия.

Спад экономики около 5% с последующим восстановлением.

Возможна лишь в случае снятия санкций.

2. L-образная рецессия.

Быстрое погружение в глубокую рецессию.

Инфляционный скачок.

Спад выпуска (на 10-12%) за 1,5-2 года; локальные ценовые и финансовые кризисы, затем — стагнация.

3. Медленное погружение в овраг.

Активное противодействие рецессии (монетарное, административное, при помощи России), ее торможение.

Спад на 4-5% в год.

Высокая вероятность срыва в инфляционно-девальвационную спираль.

4. Финансовый кризис.

Аналогия с кризисом 2011 года.

В зависимости от механики и способов разрешения кризиса — выход на сценарий 2,3 или 5.

5. Камнем на дно.

Быстрый (за 1-1,5 года) спад выпуска на 20%.

Трехзначная инфляция.

Полномасштабный финансовый кризис.

Даже при таком сценарии — это не возврат в 90-е, а возврат к уровню дохода на стыке 2007–2008 гг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».