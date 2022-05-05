Украинские военные оттеснили оккупантов с «Азовстали» 10 5.05.2022, 14:50

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Алексей Арестович

В районе завода продолжаются ожесточенные бои.

По состоянию на четверг, 5 мая, воинам Вооруженных сил Украины в Мариуполе удалось отбить штурм территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время телемарафона.

"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию", - рассказал советник главы ОП.

При этом Арестович подчеркнул, что в данный момент в районе завода продолжаются бои. Украинские военные продолжают сдерживать превосходящие силы противника.

Напомним, что вчера командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

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