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Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

  • 5.05.2022, 15:13
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Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

В Россию нет смысла инвестировать.

Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной биржи, тем самым лишив инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC), пишет gordonua.com.

"С 5 мая 2022 года Московская биржа (ранее – Фондовая биржа ММВБ) была лишена статуса признанной фондовой биржи", – говорится в сообщении.

Этот шаг Великобритания анонсировала еще 19 апреля. Тогда HMRC сообщала, что лишение статуса признанной биржи означает, что в будущем при торговле ценными бумагами на Московской бирже инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на ее незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи отправляет четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – говорила тогда финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.

Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующей фондовой биржи. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.

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