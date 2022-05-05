«Бой длился пять часов, мы сожгли практически всю колонну врага» 2 5.05.2022, 15:17

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Украинский командир рассказал о сражении на Черниговщине.

Во время наступления российских оккупантов на севере Украины под селом Колычовка произошел тяжелый бой. Противостояние с врагами длилось около пяти часов, но украинские защитники победили.

Подробностями этой битвы поделился командир Григорий с позывным "Афганец". Видео с его рассказом опубликовал Генштаб на своем официальном YouTube-канале.

"Был самый тяжелый бой. Это было где-то седьмого числа [марта]. Где-то после обеда. Пришла команда, что есть прорыв российских оккупантов, которых мы ждали совсем на других позициях. Ну, настолько нагло они пошли через центр", — сообщил боец.

Враги принялись наступать прямиком по киевской трассе на Чернигов. "Афганец" принял решение быстрого реагирования. У подразделения в регионе были расчеты на изготовке, которые могли выдвинуться в любой квадрат и отработать по противникам. Командир взял с собой два из них, чтобы принять сражение.

"Бой длился около пяти часов. Наверное, где-то так, хотя на деле казалось, что 15-20. Было уже очень темно, когда он завершился. Мы сожгли практически всю колонну, которая двигалась в этом направлении. Я считаю, что [мы] не дали войти ни в Чернигов, ни в Колычовку, где находились мирные жители", — продолжил "Афганец".

Командир поблагодарил свой личный состав за участие в сражении. Бой был крайне тяжелым: подразделение обстреливали из артиллерии, "Градов" и минометов.

"Я хочу про себя и про свое подразделение сказать, что противник нас просто недооценил. Они думали, что они могут все: так нагло пойти, открыто по Киевской трассе на Чернигов. Они думали, что пройдут так называемым транзитом. Но у них этого не получилось", — подытожил "Афганец".

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