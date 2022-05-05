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В Украине арестовали 33 тысяч тонн минеральных удобрений из Беларуси и РФ

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  • 5.05.2022, 16:05
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В Украине арестовали 33 тысяч тонн минеральных удобрений из Беларуси и РФ

Стоимость партии оценивается в более чем $22 миллиона.

В Украине арестовали 33 тысяч тонн минудобрений из России и Беларуси, стоимость которых оценивается в более чем 22 млн долларов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

На 33 тысячи тонн минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям России и Беларуси, наложен арест в рамках уголовного дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«В ходе досудебного расследования установлено, что минудобрения — калий хлорид были ввезены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их ориентировочная стоимость составляет 650 млн гривен (22 млн долларов. — Прим. редакции).

В настоящее время решается вопрос о конфискации арестованного имущества в доход государства.

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