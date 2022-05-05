Минчанину дали три месяца ареста за надпись «Нет войне» на заборе 6 5.05.2022, 15:46

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иллюстрационное фото

На суде он заявил, что сделал это для того, чтобы высказать свою позицию.

Минчанину Ивану Карабельникову дали три месяца ареста за надпись «Нет войне» на заборе, сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор был озвучен в суде Ленинского района Минска.

Судья Татьяна Шотик признала 37-летнего минчанина виновным в осквернении сооружений и порче имущества по ст. 341 УК Беларуси и назначила ему трехмесячный арест. Такой же срок запрашивала старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Довгало. Свидетелями по делу проходили два сотрудника ОМОНа.

Согласно обвинению, 1 марта мужчина нарисовал на поверхности забора надпись «Нет войне» красной краской. Это «значительно снизило эстетические характеристики бетонного забора, повлекло за собой необходимость покраски ранее окрашенного бетонного забора, тем самым причинив ущерб «Автокомбинату № 2» в размере 14 рублей 59 копеек».

Корабельников признал вину частично. Он рассказал, что нанес надпись после просмотра новостей для того, чтобы высказать свою позицию. Минчанин также отметил, что хотя «эстетические характеристики забора снизились», на его функционал это не повлияло.

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