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Министр обороны Великобритании: Украина сможет тренировать наших солдат после окончания войны

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  • 5.05.2022, 15:49
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Министр обороны Великобритании: Украина сможет тренировать наших солдат после окончания войны

Бен Уоллес высоко оценил профессионализм воинов ВСУ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военнослужащие могут обучать британских солдат после завершения российско-украинской войны. Об этом он сказал во время посещения британских войск на военных учениях в Финляндии, передает liga.net со ссылкой на The Telegraph.

По словам министра обороны Британии, уроки, извлеченные из "охоты" на российские танки и самолеты с помощью западного оружия, будут полезны для британских вооруженных сил.

"Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Я думаю, определенно можно предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", – заявил министр.

Он отметил, что украинские методы ведения боевых действий в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, то, как украинские силы использовали слабость России, – все это важно для британских военных.

Уоллес также добавил, что учебная миссия Великобритании в Украине ORBITAL была лишь поставлена на паузу и может возобновиться.

Ранее Уоллес заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора России согласно законам войны. 

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