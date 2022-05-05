Российские политики, олигархи и их дети заплатят за войну в Украине Галина Янченко, Facebook

5.05.2022, 15:53

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Всем, кто желал красивой жизни вне России, придется менять планы.

Шариям и Соловьевым, российским политикам и всем подсанкционным россиянам приготовиться. Следом за США о конфискации денег россиян заговорили в ЕС. Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил с поддержкой такой идеи, а также отметил, что конфискованные средства следует направить на восстановление Украины после войны.

Также он поручил юридической службе Европейского совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение этого вопроса. То есть дискуссия в ЕС по конфискации российских средств уже начата.

Поэтому российским политикам и их детям, российским олигархам, которые сделали капиталы во времена правления Путина и желали красивой жизни вне России, придется менять планы. За развязанную в Украине войну вы будете платить собственными деньгами. Как и восстанавливать нашу страну.

Понимаю, что этот процесс будет долгим и украинским властям на всех уровнях нужно будет вести переговоры со всеми странами ЕС для имплементации таких юридических механизмов в законодательство каждой европейской страны. Это задача и для нас – парламентариев, и для дипломатов всех уровней. Вряд ли такой решимости ожидали от Европы в России. Спасибо за это европейским коллегам!

Галина Янченко, Facebook

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