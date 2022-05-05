F/A-18 от США для ВСУ: лучше ли этот самолет, чем F-16 в условиях Украины 5.05.2022, 16:03

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Чем интересны истребители, которые могут передать США по программе ленд-лиз.

УНИАН рассказывает про истребители четвертого поколения, которые могут передать США по программе ленд-лиз для Украины.

У Вашингтона, если, конечно, речь об истребителях для ВСУ вообще будет поднята, есть один интересный вариант - F/A-18 Super Hornet. И этот выбор показаться крайне странным, потому что это палубный истребитель для авианосцев. Но если присмотреться к нему внимательнее, например, как Канада или Швейцария, то F/A-18 уже начинает напоминать тотальный максимум.

F/A-18E/F Super Hornet

F/A-18E/F Super Hornet – это полное название самолета, которое довольно легко расшифровать F – истребитель, A – штурмовик, E/F – одноместный/двухместный вариант, Super Hornet – прямо указывает на значительную модернизацию прошлой версии самолета F/A-18 Hornet.

F/A-18E/F поднялся в небо в 1995 году и несмотря на первый взгляд визуальное сходство с предшественником, новая версия на 20% больше и длиннее на метр, а самое очевидное отличие - прямоугольные воздухозаборники вместо овальных. Но, конечно, самые главные изменения внутри - все электронное оборудование было обновлено, начиная от радара, завершая системами радиоэлектронной борьбы. Еще раз электронику обновили в середине 2000-х годов, доведя возможности самолета видеть цели на расстоянии до 150 км, а актуальная версия машины обозначается как Block II.

Такие длинные манипуляции связаны с тем, что командование военно-морского флота захотело выжать все из F/A-18, поэтому задались целью одновременно: увеличить дальность полета, ввести технологии малозаметности, увеличить живучесть, расширить зону поражения воздушных и наземных целей, а также интегрировать современное вооружение, включая крылатые ракеты.

Такой тотальный подход объясняется максимально просто, на авианосце нет места для разных самолетов. Именно по этому F/A-18E/F Super Hornet может действительно почти все.

В частности, выполнять роль самолета завоевания в воздухе благодаря возможности нести сразу 12 ракет "воздух-воздух" AIM-120. Топить корабли противника стелс-ракетами AGM-158C LRASM. Закидывать противника высокоточными бомбами, до 10 за один вылет. А напоследок исполнять роль воздушного танкера.

Также существует отдельная специализированная версия F/A-18 – EA-18G Growler, предназначенная для ведения радиоэлектронной разведки и борьбы.

Наземный F/A-18

Как это ни странно, но такая универсальность не сделала F/A-18 бестселлером на рынке. Если брать всю историю самолета с первой версии, то кроме ВМФ США его закупили: Австралия, Канада, Финляндия, Кувейт, Малайзия, Испания и Швейцария.

Еще больше вопросов возникает, когда оказывается, что цена F/A-18 Super Hornet составляет 53-65 млн. долларов. И это уже для иностранных клиентов - именно такие предложения рассматривали Кувейт и Канада. Не сильно и высокая стоимость одного летного часа - 10-12 тысяч долларов, что не намного выше показателей F-16.

В пользу F/A-18 говорит и его запас прочности, потому что конструкция самолета приспособлена к жестким нагрузкам при старте с катапульты, жестким посадкам на авианосец, а также соленой воде. Именно поэтому крайне показателен выбор F/A-18 для Канады и Финляндии, стран не с самым легким климатом.

Что касается возможности получения F/A-18 Super Hornet Вооруженными Силами Украины, то гипотетически в пользу этого говорит переход ВМС США на F-35 и постепенное снятие самолетов с вооружения, которых сейчас в США 313 одноместных F/A-18E и 273 двухместных F/A-18F.

Также на Boeing сейчас действует производственная линия по производству F/A-18. Не последнюю роль может сыграть живучесть и потрясающая универсальность самолета, что очень важно для Украины. То есть преимуществ у F/A-18 Super Hornet для Украины может быть даже больше чем у F-16.

Характеристики F/A-18E/F Super Hornet

Экипаж: у F/A-18E - 1 человек, у F/A-18F - 2 человека

Длина: 18,3 м

Размах крыла: 16,6

Максимальный взлетный вес: 29,9 т

Максимальная скорость: 1,6 Маха

Боевой радиус: 772 км

Скороподъемность: 228 м/с

Тяговооруженность: 0,93

Точек подвески: 11

Вес вооружения: до 8050 кг

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