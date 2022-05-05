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Витебские таможенники перехватили груз офисной бумаги, который везли из России

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  • 5.05.2022, 16:13
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Витебские таможенники перехватили груз офисной бумаги, который везли из России

Они насчитали в грузовике 450 пакетов.

Витебские таможенники перехватили груз офисной бумаги, который везли из России. Они насчитали в грузовике 450 пакетов. У водителя не было на бумагу соответствующих документов, как и на другой товар — почти 900 кг клубники, манго, винограда и прочего (на них не было еще и фитосанитарного сертификата). Общая стоимость груза оценили в 14,7 тысячи рублей, сообщает euroradio.fm со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета Беларуси.

В России во время санкций на офисную бумагу возник дефицит, цены резко подскочили. В Беларуси ее начали выпускать в Добруше. Около десятилетия назад там уже изготавливали офисную бумагу, но она тогда не пользовалась спросом из-за низкого качества и высокой стоимости.

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