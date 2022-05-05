В российском Нижневартовске коктейлями Молотова забросали здание военного комиссариата 5.05.2022, 16:21

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Эксклюзивное видео.

В российском городе Нижневартовск коктейлями Молотова забросали здание военного комиссариата. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

Военкомат сжег неизвестный молодой человек. Эксклюзивное видео с моментом поджога здания есть в распоряжении obozrevatel.com.

К зданию военкомата пришли два человека. Один из них снимал происходящее на видео, а второй занимался поджогом здания. Молодой человек сначала аккуратно поставил бутылки с зажигательной смесью на бордюр, а затем по очереди начал забрасывать их в военкомат.

Несколько бутылок влетело в окно военкомата, а еще часть разбила входную дверь, за которой начался сильный пожар.

Российские СМИ писали, что пламя потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. Также на месте происшествия обнаружили еще одну неиспользованную бутылку с зажигательной смесью.

Российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Они бояться пополнить ряды мертвых оккупантов. И подобные случаи фиксируются в разных регионах России.

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