Reuters: К зверствам в Буче причастны псковские десантники, кадыровцы и подразделение росгвардии «Витязь»4
- 5.05.2022, 16:28
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Жертвами россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области стали более 1000 человек.
В военных преступлениях армии РФ в Буче Киевской области участвовали подразделение росгвардии «Витязь», 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова и чеченские подразделения, сообщает nv.ua со ссылкой на агентство Reuters.
В четверг, 5 мая, было опубликовано большое расследование о зверствах российских оккупантов против мирного населения, о которых стало известно после их отступления с северного направления.
Как сообщается, опросив более 90 жителей Бучи, проанализировав множество фото и видео, а также изучив документы, оставленные захватчиками, журналисты установили личности нескольких российских военных, участвовавших в массовых убийствах украинцев.
Одним из них оказался солдат из «Витязя». Об участии этого подразделения росгвардии в боевых действиях под Киевом стало известно впервые.
Кроме того, подтвердилась причастность к военным преступлениям против мирных жителей псковских десантников и, по крайней мере, трех подразделений кадыровцев.
Жертвами россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области стали более 1000 человек.
Верховная Рада признала действия РФ и ее армии геноцидом украинского народа.