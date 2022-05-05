Reuters: К зверствам в Буче причастны псковские десантники, кадыровцы и подразделение росгвардии «Витязь» 4 5.05.2022, 16:28

7,078

Жертвами россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области стали более 1000 человек.

В военных преступлениях армии РФ в Буче Киевской области участвовали подразделение росгвардии «Витязь», 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова и чеченские подразделения, сообщает nv.ua со ссылкой на агентство Reuters.

В четверг, 5 мая, было опубликовано большое расследование о зверствах российских оккупантов против мирного населения, о которых стало известно после их отступления с северного направления.

Как сообщается, опросив более 90 жителей Бучи, проанализировав множество фото и видео, а также изучив документы, оставленные захватчиками, журналисты установили личности нескольких российских военных, участвовавших в массовых убийствах украинцев.

Одним из них оказался солдат из «Витязя». Об участии этого подразделения росгвардии в боевых действиях под Киевом стало известно впервые.

Кроме того, подтвердилась причастность к военным преступлениям против мирных жителей псковских десантников и, по крайней мере, трех подразделений кадыровцев.

Жертвами россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области стали более 1000 человек.

Верховная Рада признала действия РФ и ее армии геноцидом украинского народа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».