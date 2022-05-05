Путин и его неофашистская империя уже умерли 1 Юрий Луценко, Facebook

5.05.2022, 16:32

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Юрий Луценко

Украина, Польша и Литва скоро станут мощным фактором европейской политики.

Исторических аналогий в этой войне с российскими оккупантами очень много.

Больше всего бросается в глаза почти буквальное совпадение планов, методов и риторики фашистов Второй мировой войны и сегодняшних рашистов.

Гитлер и Путин, Риббентроп – Лавров, Скабеева – Геббельс и так далее.

Удивляться нечему. Фашизм всегда возвращается в прошлые исторические подвиги и базируется на ненависти к назначенным на роль врагов, мешающим восстановлению былого величия.

Берлинскому бесноватому мешали евреи, англосаксы и коммунисты. Московский фюрер не сильно изменил список – украинцы, англосаксы и евреи.

Об этом, а также о неизбежном поражении московских неофашистов многое уже сказано. Однако меня гораздо больше поражает историческая подоплека нашего сопротивления Кремлю.

Поднимите масштаб и вы увидите чудо: как через 400 лет конфликтов и противостояний снова вместе Украина, Польша и Литва. Время показало, кто кому брат!

Цивилизация, основанная на принципах парламентского управления и избираемости лидера, снова против московского "самодержавия и единорожия"! Стефан Баторий против Ивана Грозного.

Этот исторический процесс – не только о прошлом.

Украина, Польша, Литва (впоследствии и Беларусь) уже скоро станут мощным фактором европейской политики.

А Путин и его неофашистская империя уже умерли. И, несмотря на "недержание ракет", для Московщины "последний парад наступает". В буквальном смысле.

Нам нужно с оружием в руках дождаться официального некролога.

Юрий Луценко, Facebook

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