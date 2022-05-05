Польского солдата-предателя Эмиля Чечко похоронят в Беларуси, а не на родине 7 5.05.2022, 16:44

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Эмиль Чечко

В Польше в отношении него возбудили уголовное дело за дезертирство.

Сегодня похоронят поляка Эмиля Чечко, который заявлял о массовых убийствах польскими военными мигрантов и волонтеров во время миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС в конце прошлого года, пишет zerkalo.io.

В центре пояснили, что тело Эмиля Чечко в Польшу не передавали, его похоронят 5 марта на польском кладбище в Вилейском районе Минской области.

Чечко на момент дезертирства из армии был военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Последние месяцы до побега в Беларусь он ждал рассмотрения своей апелляции в суде за то, что весной 2021-го избил свою мать. Сообщалось, что неоднократно молодой человек с 2020 года издевался над матерью, кричал на нее, заставлял покупать алкоголь и сигареты, также угрожал убийством.

В Польше в отношении Чечко возбудили уголовное дело за дезертирство. В связи с инцидентом были уволены его командиры.

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