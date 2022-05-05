В Венгрии внезапно заявили о готовности помочь Украине 10 5.05.2022, 16:57

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Что обещают?

Будапешт готов участвовать в восстановлении Киевской области после нашествия российских оккупантов. Венгрия намерена принять на лечение украинских военных, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше.

По его словам, Венгрия поможет Украине отстроить разрушенные школы и больницы в Киевской области. При этом он указал, что Будапешт готов помочь и в других регионах, если попросит правительство Украины.

Кроме того, Будапешт предоставит мобильные дома для переселенцев, а также примет на лечение раненых украинских и 130 детей, которым необходимо специализированное лечение.

"Я хочу четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем, кто напал, и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", - заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД напомнил, что в стране находятся 627 тысяч беженцев из Украины.

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