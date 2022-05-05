«Белавиа» массово отменяет рейсы в Батуми на лето 2 5.05.2022, 17:06

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Фото: Charter97.org

Почему это происходит и как вернуть деньги за билет.

В чат-бот редакции Onlíner стали поступать сообщения от читателей, забронировавших билеты на самолет «Белавиа» в Батуми этим летом. Многим пришли оповещения с аннулированием рейса. Что происходит и как вернуть деньги за билет, рассказали в самой компании.

«На лето происходит массовая отмена рейсов «Белавиа» Минск — Батуми и обратных тоже. Моим родственникам пришли СМС-оповещения. Я посмотрел на сайте статус бронирования — отменили. Брату тоже отменили сюда и обратно, теще сюда и обратно, сестре обратно, мне с семьей из Батуми в Минск 1 сентября», — волнуется читатель. Одна часть его родственников осталась без Батуми, другая — без Минска.

В компании ситуацию журналистам прокомментировали так: «В связи с отказом авиационных властей Грузии в выдаче разрешения на предварительно согласованное количество рейсов в аэропорт Батуми в сезоне лето-2022, «Белавиа» вынуждена сократить число рейсов по данному направлению.

В сложившейся ситуации авиакомпания прилагает максимум усилий, чтобы снизить степень дискомфорта для пассажиров. На данный момент специалисты прорабатывают следующие варианты:

пересадка пассажиров на аналогичный рейс — в Батуми, выполняемый в другое время;

пересадка пассажиров на рейс с прилетом в аэропорт Кутаиси. Расстояние между Батуми и Кутаиси составляет около 150 км.

Отметим, что рейсы Минск — Тбилиси — Минск будут выполняться ежедневно.

Пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы, будут уведомлены по контактам, предоставленным авиакомпании при бронировании авиабилета, или через агентов. Авиакомпания оповещает пассажиров об изменениях посредством СМС-уведомлений, однако просим самостоятельно проверять статус рейса и время вылета на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования».

Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Возврат производится по месту приобретения авиабилета.

Авиакомпания сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения пассажирам».

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