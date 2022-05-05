Президент Литвы: Мы говорим твердое «нет» российскому газу, нефти и финансированию агрессора 4 5.05.2022, 17:28

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ГИТАНАС НАУСЕДА

Россия никогда не была и не является надежным партнером.

Президент Литвы Гитанас Науседа на открытии литовско-польского газопровода 5 мая назвал Россию ненадежным партнером и пообещал, что Литва вместе с Польшей и другими странами Балтии откажутся от российского газа и нефти. Его слова цитирует Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война России против Украины лишь еще раз показала, что Россия никогда не была и не является надежным партнером, а также открыла глаза большинству европейцев.

— Поэтому Литва вместе с Польшей и другими Балтийскими странами уверенно говорит «нет» российскому газу, «нет» — российской нефти, «нет» — финансированию агрессора. Теперь весь регион готов передать такое послание, — сказал Науседа 5 мая на церемонии официального открытия газопровода GIPL, который соединяет Литву и Польшу и призван диверсифицировать маршруты и источники энергоснабжения.

— Это особенный день для Литвы и Польши, а также для других балтийских стран-соседей — Латвии, Эстонии и Финляндии. Сегодня мы укрепляем свою энергетическую независимость и усиливаем сопротивление политическому давлению и энергетическому шантажу с Востока, — добавил Науседа.

Президент Литвы сообщил, что сжиженный природный газ, поставляемый через терминал в Клайпеде, уже в пятницу по трубопроводу попадет в Польшу. По его словам, это «лучший и самый сильный ответ на такие действия России, как срыв поставок газа в Польшу и Болгарию».

Также Науседа выразил надежду на то, что польско-литовский газопровод вскоре будет использоваться для поставок газа в Украину, и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления энергетической безопасности и устойчивости соседних стран, региона и ЕС в целом.

Как пишет Delfi, GIPL интегрирует в общий энергетический рынок ЕС страны Балтии и Финляндию, которые ранее могли покупать газ по трубам только у России, а теперь, благодаря газопроводу, получили возможность потреблять сжиженный природный газ, поставляемый через терминал в Клайпеде.

Необходимость искать новые источники энергоснабжения возникла после того, как 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, где говорится, что оплату поставок газа, осуществляемых после 1 апреля 2022 года, недружественные России страны должны производить в рублях. В случае если оплата не произведена в срок либо произведена в иностранной валюте, поставки газа прекращаются.

В конце апреля «Газпром» уже приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию. После этого Польша решила отказаться покупать газ у России — в польском правительстве заявили, что страна «имеет возможности поставить столько топлива, сколько необходимо».

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