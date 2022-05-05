Человек как редкий вид и борьба за воду: к чему ведет изменение климата? 5.05.2022, 17:37

По данным экологов, за последние 50 лет список видов растений и животных сократился на треть.

Если так пойдет и дальше, что из живого останется на Земле? Почему и человек рискует стать редким видом? И сколько еще мусора сможет вместить наша планета? smartpress.by делает прогнозы на будущее с экологом Евгением Лобановым.

Глобальное потепление - страшилка? А войны за воду?

С научной точки зрения, нет никаких аргументов считать, что никаких изменений климата не происходит. К чему могут привести эти изменения? Если говорить глобально, нас ожидает повышение уровня мирового океана за счет того, что ледяной покров Арктики и Антарктики существенно уменьшается.

Могут ожидать изменения климатических режимов на определенных территориях. Уже сейчас мы видим много миграций, которые, в частности, связаны с тем, что людям некомфортно жить на засушливых территориях.

Изменение климата будет это усиливать, стимулировать региональные, локальные конфликты между странами, например, за доступ к питьевой воде, за доступ к благоприятным территориям. Как пример: одна из причин кризиса в Сирии – многолетняя засуха, которая привела к тому, что для многих людей стал актуален вопрос выживания.

Коронавирус возник из-за климатических изменений?

Есть выражение "слон в комнате": мы об этом не говорим, но влияние изменений климата уже происходит, и оно колоссальное. У нас становятся более теплыми зимы с меньшим снежным покровом, как следствие растет ареал распространения клещей, которые могут быть заражены энцефалитом или лайм-боррелиозом. У нас появляются малярийные комары – переносчики малярии. С экологической точки зрения, такого рода угрозы будут возрастать при изменении климата.

Но проблема не в том, что вдруг животные или вирусы стали резко другими. Проблема, скорее, в том, что людей стало гораздо больше, чем раньше. К тому же сегодня мы очень тесно вступаем во взаимоотношения с природной средой, причем, довольно грубо, не понимая всех последствий и взаимосвязей. В мире остается все меньше нетронутых экосистем. Все это оказывает влияние на нас: за счет ухудшения иммунитета, увеличения частоты заболеваний, в том числе онкологических.

Еще 50 лет назад сложно было представить такую скорость распространения заболеваний, потому что люди не были так тесно связаны. Мутации случались и раньше, однако не получали такого масштабного распространения. С моей точки зрения, мы должны быть готовы к тому, что такого рода ситуации, как с коронавирусом, будут повторяться.

Человек может стать редким видом

По данным экологов, за последние 50 лет список видов растений и животных сократился на треть. Если так пойдет и дальше, нужно будет вводить не Красную книгу, а книгу того, что еще осталось. Но под угрозой не только животные: катастрофически ухудшаются условия жизни и для людей. В каком-то смысле, даже человек может стать редким видом. У планеты есть много способов выравнивания баланса. Пока от худших сценариев нас спасает работа ученых, медицинской службы, повышение уровня гигиены и, в каком-то смысле, даже удача.

Шумовое загрязнение – угроза иммунитету

Увеличение информации, которая передается с помощью телекоммуникационных средств связи, шумовое, световое загрязнение – все это является раздражителем для нервной системы. Если человек постоянно подвергается высокому воздействию шума, конечно, это снижает иммунитет и провоцирует определенные заболевания.

Мы наблюдаем курс на урбанизацию, и вполне естественно, что сегодня мы подвергаемся более широкому спектру антропогенного влияния, которое обусловлено именно человеческой цивилизацией. Конечно, хотелось бы, чтобы тренд урбанизации уменьшился, ведь это снизит экологическую нагрузку.

Но совершенно не стоит ожидать, что сейчас все резко поедут в деревню: мы уже другая, городская цивилизация. Немногие готовы менять даже небогатую, но комфортную жизнь в городе, на более здоровую жизнь в сельской местности.

Больше мусора - больше проблем?

Отходы – это индикатор того, что происходит с окружающей средой. В большинстве стран государственная задача – каждый год увеличивать производство и потребление, рост ВВП.

Чем больше у нас ресурса, тем больше мы всего хотим: больше одежды, лучше машины, больше еды, в том числе экзотической. Количество отходов растет, их становится все сложнее перерабатывать, страны вынуждены сжигать отходы, что уже за счет выбросов влияет на здоровье напрямую – получается замкнутый круг.

Каждый день в мире образуется 3,5 миллиона тонн отходов. К 2030-му году, по прогнозам экологов, эта цифра составит 11 миллионов тонн в день.

В данной ситуации очень важна роль экологического образования. Когда выбрасываю мусор, всегда стараюсь заглянуть в мусорные баки: отходы – это очень хороший показатель того, насколько местное маленькое сообщество задумывается об окружающей среде. И становится очень обидно, когда ты смотришь в бак для стекла и видишь там все подряд.

К сожалению, людей, которые раздельно выбрасывают мусор, не так много. Тем не менее, каждый несет ответственность за себя и свое окружение. Можно жить в очень страшное время, но стараться быть хорошим человеком и делать что-то хорошее вокруг себя. То же самое касается отношения к окружающей среде. И это ответ на вопрос, что будет через 50 лет…

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