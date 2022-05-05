В Гомеле за хищение и злоупотребление властью будут судить руководство Гомельхлебпрома 2 5.05.2022, 17:42

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Петр Кириченко и Наталья Веромеева

Чем известны подсудимые?

По информации Флагштока в суде Железнодорожного района рассматривается дело бывшего руководства ОАО «Гомельхлебпром». На скамье подсудимых экс-гендиректор предприятия Наталья Веромеева, экс-директор филиала Гомельский «Хлебторг» Юлия Саваш.

Их будут судить сразу по ряду статей: хищение, злоупотребление властью, служебный подлог. О предстоящем суде в государственных СМИ информации нет.

Работник одного из гомельских хлебозаводов рассказывает:

«Ее (Веромееву) убрали или посадили уже давно — уже может более года назад. Кражи и антисанитария на предприятии при Веромеевой — это давно всем известный факт. Всем известно, что Веромеева — человек Дворника (экс-председатель Гомельского облисполкома)».

Наталья Веромеева известна как сторонник режима Лукашенко, неоднократно баллотировалась в депутаты.

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