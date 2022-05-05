В Одессе рассказали о провалах оккупантов на фронте
- 5.05.2022, 17:50
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Украине удалось создать активную оборону, которая наносит огромные потери российским войскам.
Все попытки российских оккупантов прорваться на фронте и создать "подобие котлов" проваливаются.
Такое заявление сделал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире молдавского телеканала, пишет УНИАН.
"Сегодня у врага нет никаких ни прорывов, ни определенно важных успехов на восточном фронте. Сегодня нашей стране удалось создать ту активную оборону, которая наносит огромные потери российским оккупантам", – отметил он.
"Мы видим, что все попытки создать некие подобия котлов, прорыв фронта и все остальное, сегодня у врага не получается", – добавил Братчук.
По его мнению, победа – это не дело сегодняшнего дня, но она обязательно будет за Украиной.