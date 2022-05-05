Стену на польско-белорусской границе повредили в двух местах со стороны Беларуси 7 5.05.2022, 17:59

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Также в районе пограничного перехода в Кузнице под стеной были сделаны подкопы.

Польская пограничная служба заявила, что в строящейся на границе с Беларусью стене появились повреждения с белорусской стороны, сообщает Gazeta Wyborcza.

По словам пресс-секретаря погранслужбы Польши Анны Михальской, неизвестными были пропилены металлические элементы конструкции стены, а рядом найден диск от болгарки. А в районе пограничного перехода в Кузнице под стеной были сделаны подкопы.

Польша начала строительство железной стены на польско-белорусской границе после острой фазы миграционного кризиса, организованного режимом Александра Лукашенко.

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