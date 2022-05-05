В видеоигре Warbox появится возможность сыграть за ВСУ

В видеоигре Warbox появится возможность сыграть за ВСУ1
- 5.05.2022, 18:07
С украинской озвучкой.
В военный симулятор Warbox вскоре добавят Вооруженные Силы Украины, а также украинскую озвучку, пишет «Новое время».
Об этом сообщает видеоблогер Денис Швецов, известный под псевдонимом Rendaros UA. Ему известно это, поскольку он причастен к созданию украинской озвучки ВСУ в игре.
Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми управляет искусственный интеллект. Игрок также брать юниты под контроль. Каждое войско озвучено языком, на котором говорят в его стране.