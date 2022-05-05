Днем в пятницу в Беларуси ожидается до +21°С 5.05.2022, 18:16

Ночью заморозки.

В Беларуси 6 мая ночью возможны заморозки, днем температура воздуха местами поднимется до плюс 21 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами в западных и северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до минус 3, по западу до плюс 9. Днем будет 15-21 градус тепла.

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