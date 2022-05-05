Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны и органов НКВД 9 5.05.2022, 18:21

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Об этом сообщает украинская развдека.

Накануне 9 мая российским военным, которые дислоцируются в городе Белогорск и участвовали в военных действиях в Украине, вручат награды, предназначенные для ветеранов Второй мировой войны. Об этом 5 мая сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"За совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства военнослужащих 54-й бригады управления 35-й общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" и орденами "Мужества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно указу о "Медали Жукова", эта награда предназначена для вручения ветеранам "Великой Отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду".

"Медали "За отвагу" и ордена "Мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", – отмечает ГУР.

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